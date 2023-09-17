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Крейчикова победила Кенин в финале турнира в Сан-Диего

Крейчикова победила Кенин в финале турнира в Сан-Диего
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На стадионе «Барнс Теннис Сентер» в Сан-Диего (США) прошёл финальный матч женского турнира категории WTA-500 в одиночном разряде Cymbiotika San-Diego Open. Четвёртая сеяная чешка Барбора Крейчикова победила американку Софью Кенин — 6:4, 2:6, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 39 минут.

Крейчикова по ходу матча сделала 11 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. Её соперница трижды подала на вылет, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Всего Крейчикова выиграла 105 очков в матче, а Кенин — 102.

Чешская теннисистка в третий раз участвовала в финале турнира WTA в одиночном разряде в этом году. В феврале в Дубае Крейчикова обыграла в решающем поединке польку Игу Свёнтек, а в июне уступила в борьбе за трофей в Бирмингеме латвийке Елене Остапенко. Чешка завоевала седьмой титул в карьере в одиночном разряде.

Для Кенин это был первый финал в одиночке на турнирах WTA с 2020 года.

Сан-Диего (ж). Финал
17 сентября 2023, воскресенье. 02:05 МСК
Софья Кенин
93
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		2 6
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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