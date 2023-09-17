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Крейчикова в Сан-Диего сделала первый дубль в сезоне на турнирах категории WTA-500 и выше

Крейчикова в Сан-Диего сделала первый дубль в сезоне на турнирах категории WTA-500 и выше
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова на турнире WTA-500 в Сан-Диего (США) одержала победу как в одиночном, так и в парном разряде. Это первый дубль сезона-2023 в туре WTA на турнирах категорий WTA-500 и выше.

В финале одиночного разряда Крейчикова обыграла американку Софью Кенин (93-я ракетка мира) со счётом 6:4, 2:6, 6:4, а в решающем матче парного разряда Барбора вместе с соотечественницей Катержиной Синяковой одержала победу во встрече с американками Даниэль Коллинз и Коко Вандевей (6:1, 6:4).

В рейтинге WTA 27-летняя Крейчикова занимает 13-е место в одиночном разряде и седьмое место в парном. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стало участие в четвёртом круге Australian Open.

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