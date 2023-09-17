Новак Джокович не выступит на «Мастерсе» в Шанхае
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович объявил, что пропустит «Мастерс» в Шанхае (Китай) в текущем сезоне, а также обратился к своим китайским болельщикам.
«В течение многих лет лучшую поддержку, которую я получаю во многих точках мира, я находил в Китае. Шанхай всегда был одним из моих любимых турниров в сезоне. Мне будет не хватать моих болельщиков из Китая. Надеюсь, что смогу вернуться туда в будущем и снова сыграть перед всеми вами», — написал теннисист в социальной сети.
Напомним, неделей ранее Новак Джокович стал чемпионом Открытого чемпионата США, а затем принял участие в матчах группового этапа Кубка Дэвиса.
Турнир в Шанхае пройдёт с 4 по 15 октября. Это будет первый «Мастерс» в Китае с 2019 года.
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