Роддик — о Джоковиче: на данный момент он лучший спортсмен на планете

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик считает, что серб Новак Джокович является лучшим спортсменом на планете прямо сейчас. Об этом Роддик рассказал в интервью TennisUpToDate.com.

«‎Доминирование Новака и то, как ему удаётся постоянно побеждать, просто невероятно. Он, наверное, самый надёжный игрок, который когда-либо был в нашей игре. Я бы не стал ставить против него в любой день, на любом покрытии, в любом формате. Это даже не преувеличение — сказать, что он сейчас лучший спортсмен на земле.

Невозможно привести статистические аргументы против того, что он лучший в истории. Это всё равно что доказывать гравитацию. Сейчас он сравнялся с Маргарет Корт по количеству «‎Шлемов»‎ — 24, но он хочет побить все рекорды, так что он захочет дойти до 25. После этого он, по сути, будет играть против собственной тени», — сказал Роддик.‎