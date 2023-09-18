Кудерметова и Потапова прошли первый круг турнира в Мексике в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова прошли первый раунд турнира в Гвадалахаре. Спортсменки заявлены вместе в рамках парного разряда. Их соперницами по первому кругу стали Джулиана Олмос из Мексики и Луиза Стефани из Бразилии.
Матч продолжался 1 час 26 минут и закончился со счётом 2:1 в пользу пары из России — 6:4, 3:6, 10:7. В матче была всего одна подача навылет — со стороны россиянок. Двойных ошибок было гораздо больше — три у Кудерметовой/Потаповой и пять у Олмос/Стефани.
Олмос и Стефани — опытные и рейтинговые игроки в рамках парного разряда. Олмос располагается на 24-й строчке в парном рейтинге, а Стефани — на 10-й. В то же время Кудерметова 17-я в этом рейтинге, а Потапова и вовсе 129-я.
Для Олмос и Стефани это первая игра в паре друг с другом с 2019 года.
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