Димитров обратился к Рублёву после поражения в финале выставочного турнира UTS

Представитель Болгарии Григор Димитров обратился к россиянину Андрею Рублёву после финала выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown. В решающем матче турнира россиянин одержал победу над своим соперником со счётом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.

«Он мне очень нравится. Мне нравится его теннис. Ты мне нравишься на корте и за его пределами, так что… Ты мне нравишься в любом случае, чувак. Он отличный парень», — приводит слова Димитрова Sportskeeda.

Выставочный турнир UTS организован известным французским тренером Патриком Муратоглу. В этом году спортсмены соревновались во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября.

После этого турнира Рублёв сыграет за команду Европы на Кубке Лэйвера, который пройдёт в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.