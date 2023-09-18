Димитров обратился к Рублёву после поражения в финале выставочного турнира UTS
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Представитель Болгарии Григор Димитров обратился к россиянину Андрею Рублёву после финала выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown. В решающем матче турнира россиянин одержал победу над своим соперником со счётом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.
«Он мне очень нравится. Мне нравится его теннис. Ты мне нравишься на корте и за его пределами, так что… Ты мне нравишься в любом случае, чувак. Он отличный парень», — приводит слова Димитрова Sportskeeda.
Выставочный турнир UTS организован известным французским тренером Патриком Муратоглу. В этом году спортсмены соревновались во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября.
После этого турнира Рублёв сыграет за команду Европы на Кубке Лэйвера, который пройдёт в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.
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