Касаткина, Кудерметова и Александрова потеряли позиции в обновлённом рейтинге WTA
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Опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации.
Российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова потеряли позиции. Все три теннисистки опустились на одну строчку в обновлённом рейтинге и теперь занимают 13-е, 19-е и 20-е места соответственно.
Возглавляет рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко. Представительница Польши Ига Свёнтек является второй ракеткой мира. Замыкает рейтинг сильнейших теннисисток американка Кори Гауфф.
На четвёртом месте в рейтинге WTA находится ещё одна представительница США Джессика Пегула. В топ-5 входит представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в обновлённом рейтинге также потеряла одну позицию.
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