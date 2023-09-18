Даниил Медведев показал милое фото с отдыха с дочкой Алисой

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях милое фото с дочкой Алисой, которой в середине октября исполнится год.
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Напомним, на прошедшем US Open — 2023 Медведев (3) дошёл до финала, обыграв по пути чемпиона 2022 года испанца Карлоса Алькараса (1). В финале же Даниилу не удалось одолеть на тот момент 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2). Россиянин проиграл титулованному сербу со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.
В день финала US Open, 10 сентября, у Медведева и его жены Дарьи была годовщина свадьбы.
Ранее Медведев снялся с выставочного турнира серии UTS, а также с турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай) из-за накопившейся усталости.
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