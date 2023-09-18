Фритц, Тиафо и Карреньо-Буста не сыграют на турнире ATP-500 в Пекине
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Стало известно, что Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) и Фрэнсис Тиафо (13-я ракетка мира), а также продолжающий восстанавливаться от травмы Пабло Карреньо-Буста (191-е место в рейтинге) не примут участия на турнире серии ATP-500 в Пекине.
Соревнования в Пекине пройдут с 28 сентября по 4 октября на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составит $ 3 633 875. Турнир состоится впервые с 2019 года.
Фритц и Тиафо примут участие в Кубке Лейвера – 2023 в составе сборной мира. Тем не менее обоим американцам необходимы рейтинговые очки для квалификации на Итоговый турнир 2023 года.
Пабло Карреньо-Буста не играет с февраля из-за травмы локтя. Испанец не успевает восстановиться, что послужило причиной для снятия с турнира.
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