Фритц, Тиафо и Карреньо-Буста не сыграют на турнире ATP-500 в Пекине

Стало известно, что Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) и Фрэнсис Тиафо (13-я ракетка мира), а также продолжающий восстанавливаться от травмы Пабло Карреньо-Буста (191-е место в рейтинге) не примут участия на турнире серии ATP-500 в Пекине.

Соревнования в Пекине пройдут с 28 сентября по 4 октября на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составит $ 3 633 875. Турнир состоится впервые с 2019 года.

Фритц и Тиафо примут участие в Кубке Лейвера – 2023 в составе сборной мира. Тем не менее обоим американцам необходимы рейтинговые очки для квалификации на Итоговый турнир 2023 года.

Пабло Карреньо-Буста не играет с февраля из-за травмы локтя. Испанец не успевает восстановиться, что послужило причиной для снятия с турнира.