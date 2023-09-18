Соболенко: раньше я думала о Майами, но сейчас мне больше нравится Нью-Йорк

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко после снятия с турнира в Гвадалахаре дала возможность подписчикам соцсетей задать вопросы о жизни спортсменки вне корта. Ранее белорусская теннисистка снялась с мексиканского турнира, чтобы уделить больше времени себе и своим поклонникам.
Один из вопросов коснулся того, где Арина хотела бы жить после завершения теннисной карьеры и, судя по всему, она думает о жизни в США. «Раньше я думала о Майами, но сейчас мне больше нравится Нью-Йорк. Может быть, через несколько лет всё изменится.
Что бы я сделала в первую очередь, если бы на день стала невидимой? Я бы хотела найти всех своих хейтеров и напугать их. Наверное, мне понадобится больше времени, чем один день», — написала Соболенко в соцсетях.
Также Арина высказалась на тему поражений и дискуссий с тренерским штабом. «Мы не проигрываем, мы учимся. Неудачи — это неотъемлемая часть процесса. Так мы растём и становимся сильнее. Я не злилась на свою команду. Мы договорились, что если мне нужно выговориться, то я могу это сделать. Ничего личного», — добавила она.
Напомним, Арина Соболенко поднялась на первую строчку мирового рейтинга WTA, обогнав польскую теннисистку Игу Свёнтек после более удачного выступления на US Open – 2023.
- 18 сентября 2023
-
21:40
-
21:32
-
20:58
-
20:44
-
20:36
-
20:06
-
19:43
-
19:30
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:06
-
16:57
-
16:47
-
11:55
-
11:50
-
09:52
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
04:35
-
03:31
-
02:42
-
01:41
-
01:01
-
00:46
-
00:29
- 17 сентября 2023
-
23:31
-
23:17
-
22:32
-
19:41
-
17:53
-
15:59
-
13:13
-
11:42