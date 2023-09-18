Соболенко: раньше я думала о Майами, но сейчас мне больше нравится Нью-Йорк

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко после снятия с турнира в Гвадалахаре дала возможность подписчикам соцсетей задать вопросы о жизни спортсменки вне корта. Ранее белорусская теннисистка снялась с мексиканского турнира, чтобы уделить больше времени себе и своим поклонникам.

Один из вопросов коснулся того, где Арина хотела бы жить после завершения теннисной карьеры и, судя по всему, она думает о жизни в США. «‎Раньше я думала о Майами, но сейчас мне больше нравится Нью-Йорк. Может быть, через несколько лет всё изменится.

Что бы я сделала в первую очередь, если бы на день стала невидимой? Я бы хотела найти всех своих хейтеров и напугать их. Наверное, мне понадобится больше времени, чем один день»‎, — написала Соболенко в соцсетях.

Также Арина высказалась на тему поражений и дискуссий с тренерским штабом. «‎Мы не проигрываем, мы учимся. Неудачи — это неотъемлемая часть процесса. Так мы растём и становимся сильнее. Я не злилась на свою команду. Мы договорились, что если мне нужно выговориться, то я могу это сделать. Ничего личного», — добавила она.

Напомним, Арина Соболенко поднялась на первую строчку мирового рейтинга WTA, обогнав польскую теннисистку Игу Свёнтек после более удачного выступления на US Open – 2023.