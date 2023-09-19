Андрей Рублёв назвал самую большую жертву, на которую идут профессиональные теннисисты

Россиянин Андрей Рублёв рассказал, на какие жертвы идут профессиональные теннисисты.

«Я думаю, жертвы у всех разные. Это зависит от привычек каждого человека, но я думаю, что самая большая жертва – это то, что нужно быть эгоистичным по отношению к самому себе – иногда делать то, что тебе не хочется делать, но что лучше для тенниса. Может быть, вы хотите уехать на неделю с друзьями, вы так долго этого ждали, все ваши друзья будут там, и вам придётся сказать самому себе: «Нет, это единственная неделя, которую нужно тренироваться, чтобы подготовиться к турнирам». Поэтому вам придётся отдать приоритет теннису», — приводит слова Рублёва The Tennis Circle.

Напомним, ранее Рублёв стал победителем выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown.