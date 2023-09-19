Пятая ракетка мира 25-летний греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о лучшем теннисисте в истории.

«Если судить по цифрам, Новак Джокович определённо лучший. Он бьёт рекорды один за другим. Он сохраняет жажду, хотя ему нечего доказывать. Таков его характер. Он никогда не бывает удовлетворён. Как будто он всё же пытается кому-то что-то доказать. Но если критерием является то, кто оказал наибольшее влияние на теннис и больше всего вдохновил людей, то это Роджер Федерер. Он лидирует с большим отрывом. Я не думаю, что найдётся кто-то ещё, кто мог бы сравниться с ним», — приводит слова Циципаса Kaohmepinh.

Напомним, Новак Джокович, которому в мае 2023 года исполнилось 36 лет, дошёл до финала на всех четырёх турнирах «Большого шлема», выиграв три из них.