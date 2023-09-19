Борна Чорич снялся с турнира ATP-250 в Астане

Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2018 года, 26-я ракетка мира хорват Борна Чорич снялся с турнира категории ATP-250 в Астане. Об этом утверждается в социальной сети.

Помимо упомянутых титулов, Чорич является бывшей первой ракеткой мира в юниорском рейтинге. На турнире в столице Казахстана хорват должен был стать вторым сеяным.

Турнир в Астане пройдёт c 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований в Казахстане составит $ 1 093 360. Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на том розыгрыше под четвёртым номером. В прошлом году в финале он в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.