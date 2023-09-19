Чжу Линь снялась с турнира в Гуанчжоу и не сыграет с Анной Калинской

Финалистка турнира в Осаке, прошедшего с 11 по 17 сентября, китаянка Чжу Линь (31-я ракетка мира) снялась с турнира WTA-250 в Гуанчжоу, где была второй сеяной.

В первом круге турнира китаянка должна была сыграть с россиянкой Анной Калинской (77-я ракетка мира). Теперь соперницей теннисистки из России станет словацкая теннисистка Виктория Грунчакова (128-я ракетка мира), получившая статус лаки-лузера. Встреча пройдёт на центральном корте Гуанчжоуского международного теннисного центра. Начало игры в 14:25 мск.

Турнир категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай) проходит с 18 по 24 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 259 303. Предыдущий турнир состоялся в 2019 году, в дальнейшем он был отменён из-за пандемии.