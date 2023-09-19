Макки: даже в 11 лет Шарапова была ментально сильной. Я не видел этого в Серене Уильямс

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о силе характера российской спортсменки.

«У спортсмена должна быть способность забывать. В теннисе бывает сложно, и именно такой навык отличает лучших игроков от хороших. В туре много хороших теннисистов, но они не являются топ-спортсменами. Они не стали Рафаэлем Надалем. У него целый набор важных качеств, как и у Серены Уильямс. И ментальные навыки не менее важны, чем игровые. Нужно уметь забывать. У тебя есть 20 секунд, чтобы перевернуть страницу. Вот за что я люблю Шарапову — даже в 11 лет она это умела. Она всегда была ментально сильной. Я не видел этого в Серене», — приводит слова Макки пресс-служба ATP.