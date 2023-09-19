Ольховский — о 69-м месте России в рейтинге Кубка Дэвиса: это не отражает расклад сил
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал падение сборной России в рейтинге Кубка Дэвиса.
Российская команда, которая не выступает с марта 2022 года, в обновлённом рейтинге Кубка Дэвиса опустилась на пять позиций и теперь занимает 69-е место.
«Мы сейчас как команда нигде не можем выступать, поэтому понятно, что в рейтинге мы опускаемся. Безусловно, сейчас этот рейтинг не отражает расклад сил. Мы свой уровень доказали два года назад, сейчас мы боролись бы за самые высокие места. У нас два теннисиста находятся в первой десятке мирового рейтинга, ни у кого такого представительства сейчас нет, ребята доходят до поздних стадий на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Ольховского ТАСС.
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