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Павел Котов обыграл Омара Джасику и вышел в основную сетку турнира в Чэнду

Павел Котов обыграл Омара Джасику и вышел в основную сетку турнира в Чэнду
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106-я ракетка мира россиянин Павел Котов вышел в основную сетку Открытого чемпионата Чэнду (Китай) по теннису.

Котов обыграл в двух сетах 303-ю ракетку мира австралийца Омара Джасику со счётом 6:2, 6:2. Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут. На счету россиянина четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и нет спасённых брейк-пойнтов. Австралиец один раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и 11 раз спас брейк-пойнт (73%).

Следующий соперник Котова на турнире определится позже.

Также среди россиян в основную сетку попали Алибек Качмазов и Роман Сафиуллин, который сыграет с 81-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой.

Котов в сезоне-2022/2023 уже три раза вылетал в первом раунде турнира. На Открытом чемпионате Франции 2022 года россиянин прошёл квалификацию и дебютировал в основной сетке турниров «Большого шлема», где проиграл в четырёх сетах Ботику ван де Зандсхулпу. На Открытом чемпионате США 2022 года Котов проиграл в первом же раунде Брэндону Накашиме в трёх сетах. На Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года Павел также дошёл до основной сетки и проиграл в первом раунде Таллону Грикспору в трёх сетах.

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