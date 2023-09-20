Павел Котов обыграл Омара Джасику и вышел в основную сетку турнира в Чэнду

106-я ракетка мира россиянин Павел Котов вышел в основную сетку Открытого чемпионата Чэнду (Китай) по теннису.
Котов обыграл в двух сетах 303-ю ракетку мира австралийца Омара Джасику со счётом 6:2, 6:2. Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут. На счету россиянина четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и нет спасённых брейк-пойнтов. Австралиец один раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и 11 раз спас брейк-пойнт (73%).
Следующий соперник Котова на турнире определится позже.
Также среди россиян в основную сетку попали Алибек Качмазов и Роман Сафиуллин, который сыграет с 81-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой.
Котов в сезоне-2022/2023 уже три раза вылетал в первом раунде турнира. На Открытом чемпионате Франции 2022 года россиянин прошёл квалификацию и дебютировал в основной сетке турниров «Большого шлема», где проиграл в четырёх сетах Ботику ван де Зандсхулпу. На Открытом чемпионате США 2022 года Котов проиграл в первом же раунде Брэндону Накашиме в трёх сетах. На Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года Павел также дошёл до основной сетки и проиграл в первом раунде Таллону Грикспору в трёх сетах.
- 20 сентября 2023
-
09:59
-
09:49
-
09:09
-
00:52
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
19:08
-
18:02
-
17:32
-
16:59
-
16:43
-
15:51
-
14:58
-
13:34
-
12:57
-
09:32
-
03:47
-
02:03
-
01:43
-
01:29
-
00:51
-
00:45
-
00:31
- 18 сентября 2023
-
23:34
-
23:22
-
22:44
-
22:17
-
21:59
-
21:40
-
21:32
-
20:58
-
20:44
-
20:36
-
20:06
-
19:43