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Рафаэль Надаль: я очень бы хотел сыграть в паре с Алькарасом на Олимпиаде

Рафаэль Надаль: я очень бы хотел сыграть в паре с Алькарасом на Олимпиаде
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился своими ожиданиями от возвращения в теннис после травмы и рассказал о планах выступить на Олимпийских играх в паре с Карлосом Алькарасом.

«Что касается игры в парном разряде с Карлосом, у меня не было с ним ни малейшего разговора по этому поводу, но я бы очень этого хотел. Это было бы хорошей мотивацией, ещё одним стимулом для меня, чтобы я смог завершить свой олимпийский цикл, играя с Карлосом. Со всем, чего он достигает, с молодыми людьми и с великим будущим, которое ожидает его впереди», — цитирует Надаля AS.

Напомним, 37-летний испанец, продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в начале 2023 года.

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