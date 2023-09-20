Стефанос Циципас снялся с Кубка Лэйвера — 2023 из-за травмы
Поделиться
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не примет участия в розыгрыше Кубка Лэйвера — 2023 из-за травмы, сообщает Eurosport.
В сборной Европы Циципаса заменит 19-летний французский теннисист Артюр Фис (44-й в рейтинге ATP). Ранее от участия в соревнованиях отказался датский спортсмен Хольгер Руне (четвёртая ракетка мира). Датчанин также выбыл из розыгрыша турнира из-за травмы. Вместо него за сборную Европы выступит испанец Алехандро Давидович-Фокина.
Помимо Фиса и Давидович-Фокины, за сборную Европы выступят Андрей Рублёв (Россия, 6), Каспер Рууд (Норвегия, 9), Хуберт Хуркач (Польша, 16) и Гаэль Монфис (Франция, 146).
Напомним, Кубок Лэйвера — 2023 пройдёт в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
11:43
-
11:00
-
10:44
-
10:27
-
10:23
-
09:59
-
09:49
-
09:09
-
00:52
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
19:08
-
18:02
-
17:32
-
16:59
-
16:43
-
15:51
-
14:58
-
13:34
-
12:57
-
09:32
-
03:47
-
02:03
-
01:43
-
01:29
-
00:51
-
00:45
-
00:31
- 18 сентября 2023
-
23:34
-
23:22
-
22:44
-
22:17
-
21:59
-
21:40
-
21:32
Партнерский контент