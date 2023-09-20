Стефанос Циципас снялся с Кубка Лэйвера — 2023 из-за травмы

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не примет участия в розыгрыше Кубка Лэйвера — 2023 из-за травмы, сообщает Eurosport.

В сборной Европы Циципаса заменит 19-летний французский теннисист Артюр Фис (44-й в рейтинге ATP). Ранее от участия в соревнованиях отказался датский спортсмен Хольгер Руне (четвёртая ракетка мира). Датчанин также выбыл из розыгрыша турнира из-за травмы. Вместо него за сборную Европы выступит испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Помимо Фиса и Давидович-Фокины, за сборную Европы выступят Андрей Рублёв (Россия, 6), Каспер Рууд (Норвегия, 9), Хуберт Хуркач (Польша, 16) и Гаэль Монфис (Франция, 146).

Напомним, Кубок Лэйвера — 2023 пройдёт в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.