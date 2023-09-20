Ига Свёнтек: мне не нравится играть с Еленой Остапенко

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о 16-й ракетке мира представительнице Латвии Елене Остапенко.

«Мне не нравится играть с Остапенко. Просто есть теннисистки, с которыми неудобно играть. Могу поспорить, что у неё обратная ситуация и ей особенно нравится мой игровой стиль. Что касается череды поражений, это совершенно естественно в теннисе. Нет смысла впадать в панику, надо двигаться вперёд», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

Напомним, ранее Свёнтек лишилась первого места в рейтинге WTA. Новой первой ракеткой мира после Открытого чемпионата США — 2023 стала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Позже Свёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который проходит с 17 по 23 сентября.