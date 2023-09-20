Ига Свёнтек: мне не нравится играть с Еленой Остапенко

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о 16-й ракетке мира представительнице Латвии Елене Остапенко.
«Мне не нравится играть с Остапенко. Просто есть теннисистки, с которыми неудобно играть. Могу поспорить, что у неё обратная ситуация и ей особенно нравится мой игровой стиль. Что касается череды поражений, это совершенно естественно в теннисе. Нет смысла впадать в панику, надо двигаться вперёд», — приводит слова Свёнтек Eurosport.
Напомним, ранее Свёнтек лишилась первого места в рейтинге WTA. Новой первой ракеткой мира после Открытого чемпионата США — 2023 стала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Позже Свёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который проходит с 17 по 23 сентября.
- 20 сентября 2023
-
11:43
-
11:00
-
10:44
-
10:27
-
10:23
-
09:59
-
09:49
-
09:09
-
00:52
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
19:08
-
18:02
-
17:32
-
16:59
-
16:43
-
15:51
-
14:58
-
13:34
-
12:57
-
09:32
-
03:47
-
02:03
-
01:43
-
01:29
-
00:51
-
00:45
-
00:31
- 18 сентября 2023
-
23:34
-
23:22
-
22:44
-
22:17
-
21:59
-
21:40
-
21:32