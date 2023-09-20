Коннорс: мы должны выразить уважение Джоковичу за всё, что он делает

Бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказался о лидере мирового рейтинга сербском теннисисте Новаке Джоковиче.
«Мы говорим о 36-летнем игроке, который по-прежнему попадает в заголовки газет. Мне это нравится. Мне нравится, что говорит Джокович. Он говорит, что останется в туре до тех пор, пока молодые парни не захотят его победить. И он продолжает работать над собой. Джокович делает всё возможное, чтобы играть как можно лучше. Всё, что мы должны сделать, это просто выразить ему уважение за всё, что он делает», — приводит слова Коннорса Tennis Up To Date со ссылкой на подкаст Advantage Connors.
Напомним, ранее Джокович стал победителем Открытого чемпионата США — 2023. В финале турнира серб обыграл россиянина Даниила Медведева.
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