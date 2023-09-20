Котов и Качмазов, квалифицировавшиеся в Чэнду, узнали соперников по основной сетке
Поделиться
Россияне Павел Котов и Алибек Качмазов, успешно прошедшие квалификацию на турнире ATP-250 в Чэнду (Китай), узнали соперников по основной сетке турнира. Напомним, Павел Котов победил австралийца Омара Джасику (6:2, 6:2), а Качмазов переиграл ещё одного представителя Австралии — Ли Ту (6:4, 6:2).
В первом круге основной сетки турнира Котов встретится с Даниэлем-Элаи Галаном из Колумбии. Соперником Алибека Качмазова станет Кристофер О'Коннелл (Австралия). Оба матча пройдут 21 сентября и начнутся в 5:00 мск.
Хардовый турнир ATP-250 в Чэнду (Китай) начался сегодня и продлится до 26 сентября. Его призовой фонд составляет $ 1 152 805. Ранее во второй круг соревнований прошёл Роман Сафиуллин, одолев в двух сетах Брэндона Накашиму (США) — 6:4, 6:4.
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
14:58
-
13:49
-
12:17
-
12:09
-
11:43
-
11:00
-
10:44
-
10:27
-
10:23
-
09:59
-
09:49
-
09:09
-
00:52
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
19:08
-
18:02
-
17:32
-
16:59
-
16:43
-
15:51
-
14:58
-
13:34
-
12:57
-
09:32
-
03:47
-
02:03
-
01:43
-
01:29
-
00:51
-
00:45
-
00:31
- 18 сентября 2023
-
23:34
-
23:22
-
22:44
Партнерский контент