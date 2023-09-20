Котов и Качмазов, квалифицировавшиеся в Чэнду, узнали соперников по основной сетке

Россияне Павел Котов и Алибек Качмазов, успешно прошедшие квалификацию на турнире ATP-250 в Чэнду (Китай), узнали соперников по основной сетке турнира. Напомним, Павел Котов победил австралийца Омара Джасику (6:2, 6:2), а Качмазов переиграл ещё одного представителя Австралии — Ли Ту (6:4, 6:2).

В первом круге основной сетки турнира Котов встретится с Даниэлем-Элаи Галаном из Колумбии. Соперником Алибека Качмазова станет Кристофер О'Коннелл (Австралия). Оба матча пройдут 21 сентября и начнутся в 5:00 мск.

Хардовый турнир ATP-250 в Чэнду (Китай) начался сегодня и продлится до 26 сентября. Его призовой фонд составляет $ 1 152 805. Ранее во второй круг соревнований прошёл Роман Сафиуллин, одолев в двух сетах Брэндона Накашиму (США) — 6:4, 6:4.