Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

83-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, проходящего в Гуанчжоу (Китай). Её соперницей по матчу второго круга была китаянка Сиюй Ван (88-я ракетка мира). Матч, длившийся 1 час 37 минут, завершился победой китайской теннисистки со счётом 6:4, 7:5.

Россиянка сделала один эйс против пяти у китайской теннисистки и допустила одну двойную ошибку, китаянка сделала это дважды.

В четвертьфинале Сиюй Ван встретится с победителем поединка Юань Юэ (Китай) и Виктории Грунчаковой (Словакия), которая в первом круге соревнований выбила из турнира россиянку Анну Калинскую. Матч китайской и словацкой теннисисток начнётся сегодня в 16:30 мск.

Хардовый турнир категории WTA-250 проходит в Гуанчжоу с 18 по 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.