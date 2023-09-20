Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

83-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, проходящего в Гуанчжоу (Китай). Её соперницей по матчу второго круга была китаянка Сиюй Ван (88-я ракетка мира). Матч, длившийся 1 час 37 минут, завершился победой китайской теннисистки со счётом 6:4, 7:5.
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Россиянка сделала один эйс против пяти у китайской теннисистки и допустила одну двойную ошибку, китаянка сделала это дважды.
В четвертьфинале Сиюй Ван встретится с победителем поединка Юань Юэ (Китай) и Виктории Грунчаковой (Словакия), которая в первом круге соревнований выбила из турнира россиянку Анну Калинскую. Матч китайской и словацкой теннисисток начнётся сегодня в 16:30 мск.
Хардовый турнир категории WTA-250 проходит в Гуанчжоу с 18 по 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.
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