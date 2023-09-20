«Она молодая и опасная». Ван Сиюй — о Шнайдер
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22-летняя китаянка Ван Сиюй (88-я строчка рейтинга WTA) прокомментировала игру 19-летней российской теннисистки Дианы Шнайдер (83-я строчка рейтинга WTA). Китайская спортсменка положительно отозвалась об игровых качествах Шнайдер.
«Она молодая и опасная. У нее очень хорошие удары, физически она тоже очень сильная. Так что я просто старалась тащить и выкладываться», — сказала Ван Сиюй после матча с россиянкой Дианой Шнайдер.
Напомним, ранее Ван Сиюй уверенно обыграла Шнайдер со счётом 6:4, 7:5. Матч состоялся в рамках турнира серии WTA-250 в китайском Гуанчжоу с общим призовым фондом $ 259 303. После этой встречи китайская теннисистка прошла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Викторией Грунчаковой из Словакии.
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