Эрика Андреева не смогла пройти второй круг турнира в Парме

166-я ракетка мира, россиянка Эрика Андреева не смогла обыграть представительницу Болгарии Викторию Томову (85-я строчка в рейтинге WTA). Таким образом, Андреева покидает челленджер в Парме.

Матч продолжался 1 час 30 минут, за которые Эрика Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, но четыре раза ошиблась дважды подряд при подаче. У Томовой также ни одного эйса, но при этом она допустила меньше двойных ошибок — две. Встреча завершилась в двух сетах — 6:4, 6:4 в пользу болгарской теннисистки.

В следующем раунде теннисистка из Болгарии встретится с Анной Бондарь из Венгрии (105-я строчка рейтинга WTA). Турнир серии «‎челленджер» проходит в итальянской Парме. Победительница турнира получит 125 рейтинговых очков в рейтинг WTA.‎