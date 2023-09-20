Эрика Андреева не смогла пройти второй круг турнира в Парме
Поделиться
166-я ракетка мира, россиянка Эрика Андреева не смогла обыграть представительницу Болгарии Викторию Томову (85-я строчка в рейтинге WTA). Таким образом, Андреева покидает челленджер в Парме.
Матч продолжался 1 час 30 минут, за которые Эрика Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, но четыре раза ошиблась дважды подряд при подаче. У Томовой также ни одного эйса, но при этом она допустила меньше двойных ошибок — две. Встреча завершилась в двух сетах — 6:4, 6:4 в пользу болгарской теннисистки.
В следующем раунде теннисистка из Болгарии встретится с Анной Бондарь из Венгрии (105-я строчка рейтинга WTA). Турнир серии «челленджер» проходит в итальянской Парме. Победительница турнира получит 125 рейтинговых очков в рейтинг WTA.
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
21:38
-
21:14
-
18:40
-
18:03
-
17:32
-
16:21
-
14:58
-
13:49
-
12:17
-
12:09
-
11:43
-
11:00
-
10:44
-
10:27
-
10:23
-
09:59
-
09:49
-
09:09
-
00:52
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
19:08
-
18:02
-
17:32
-
16:59
-
16:43
-
15:51
-
14:58
-
13:34
-
12:57
-
09:32
-
03:47
-
02:03
-
01:43
-
01:29
Партнерский контент