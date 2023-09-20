Коннорс: Джокович делает всё возможное, чтобы играть на самом высоком уровне

Бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказался о достижениях серба Новака Джоковича в возрасте 36 лет, а также рассказал о вкладе действующей первой ракетки мира в теннис.

«‎В случае с Джоковичем мы говорим о теннисисте, который в 36 лет остаётся ключевой фигурой в теннисе. Все пишут только о нём, и мне это нравится. Он говорит классные вещи. Мне понравились его слова о том, что он останется лучшим, пока молодёжь не начнёт обыгрывать его на ранних стадиях. И он продолжает работать над собой.

Джокович делает всё возможное, чтобы играть на самом высоком уровне. Мы должны выразить ему респект за то, что он делает в теннисе»‎, — сказал Коннорс.

Джимми Коннор — легендарный теннисист 70-х годов, первая ракетка мира с 1974 по 1977 год.