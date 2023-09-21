Экипировку Федерера с финала Australian Open-2018 могут продать за $ 35 тыс.

Футболка и шорты Роджера Федерера, в которых он играл в финале Открытого чемпионата Австралии в 2018 году, выставлены на аукцион, сообщает Associated Press. По данным Prestige Memorabilia, стоимость экипировки, произведённой Nike, может составить до $ 35 тыс.
Оба предмета одежды подписаны швейцарцем, который завершил карьеру в прошлом году. В том матче Федерер победил в пяти сетах хорвата Марина Чилича и завоевал свой 20-й и последний титул на турнирах из серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Торги завершатся 8 октября.
В августе 2022 года бейсбольная карточка с Микки Мэнтлом в идеальном состоянии была продана за $ 12,6 млн. Это стало новым рекордом продаж среди выставленных на аукцион спортивных памятных вещей. Несколькими месяцами ранее футболку Диего Марадоны, в которой он забил скандальный гол рукой в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, продали за $ 9,3 млн.
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