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Эмма Радукану: вернусь в тур в следующем сезоне

Эмма Радукану: вернусь в тур в следующем сезоне
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Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о планах на возвращение в тур.

«Я вернусь в следующем сезоне. В нынешнем сезоне все турниры «Большого шлема» завершены. Было тяжело наблюдать за соревнованиями со стороны, но я старалась сосредоточиться на своём восстановлении. Тот факт, что обо мне всё ещё говорят, — это комплимент. Кто-то сказал мне: «Беспокойся, когда о тебе не говорят», — приводит слова Радукану BBC.

Напомним, весной этого года Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. Из-за этого она пропустила «Ролан Гаррос», Уимблдон и не сыграет на US Open.

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