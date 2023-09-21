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Федерер: хотел бы увидеть Рублёва и Хуркача в парных матчах на Кубке Лэйвера

Федерер: хотел бы увидеть Рублёва и Хуркача в парных матчах на Кубке Лэйвера
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Бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что всегда с интересом наблюдает за парными матчами Кубка Лэйвера.

«Всегда с нетерпением ожидаю парных матчей на Кубке Лэйвера, потому что обычно там собираются команды, которых мы прежде не видели. В этом году в сборной Европы хотел бы увидеть, как Хуркач и Рублёв играют вместе. В сборной Мира есть множество вариантов для парных соревнований. Бен Шелтон часто играет, Тиафо тоже. Ещё, наверное, хотелось бы посмотреть на Фритца в паре. Мне нравится это объединение суперзвёзд. Это всегда очень интересно», — приводит слова Федерера пресс-служба ATP.

Напомним, командный выставочный турнир начнётся 22 сентября в Ванкувере (Канада).

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