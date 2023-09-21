Котов вышел во второй круг турнира в Чэнду, где сыграет с Александром Зверевым

Российский теннисист Павел Котов, занимающий 106-е место в рейтинге ATP, вышел во второй круг турнира в Чэнду (Китай). Его соперником по матчу первого круга был колумбиец Даниэль-Элаи Галан (87-я ракетка мира). Поединок завершился со счётом 7:5, 7:5 в пользу россиянина.

Напомним, Котов попал в основную сетку турнира, успешно преодолев квалификационный отбор. Другой триумфатор квалификации, россиянин Алибек Качмазов, ранее не смог выйти во второй круг, уступив 53-й ракетке мира Кристоферу О'Коннеллу из Австралии. Их встреча завершилась победой австралийского теннисиста со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Во втором круге турнира категории ATP-250 Павел Котов встретится с первым сеяным Александром Зверевым (Германия). Призовой фонд соревнований, проходящих с 20 по 26 сентября, составляет $ 1 152 805.