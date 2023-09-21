Даниил Медведев опубликовал забавное видео с отдыха в Турции

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях забавное видео с отдыха. На нём он пытается жонглировать едой вместе с поваром.

Напомним, Медведев с супругой Дарьей и дочкой Алисой отдыхают в новом роскошном отеле BIJAL близ древнего города Сиде (Турция).

«Есть ещё кое-что, в чём нужно попрактиковаться. А вот это уже намного лучше (о броске в колпак повара)», — подписал видео Медведев.

Напомним, на прошедшем US Open — 2023 Медведев (3) дошёл до финала, обыграв по пути чемпиона 2022 года испанца Карлоса Алькараса (1). В финале же Даниилу не удалось одолеть на тот момент 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2). Россиянин проиграл титулованному сербу со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Ранее Медведев снялся с выставочного турнира серии UTS, а также с турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай) из-за накопившейся усталости.