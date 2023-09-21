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Энди Маррей вышел во 2-й круг турнира в Чжухае, где сразится с Асланом Карацевым

Энди Маррей вышел во 2-й круг турнира в Чжухае, где сразится с Асланом Карацевым
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составил $ 981 785.

В стартовом матче Маррей (7) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 652-ю ракетку мира, представителя Китая Е Цун Мо (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 42 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Цуна один эйс, три двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинальный раунд соревнований Маррей сразится с 63-й ракеткой мира, представителем России Асланом Карацевым.

Чжухай (м). 1-й круг
21 сентября 2023, четверг. 12:55 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Е Цун Мо
Китай
Е Цун Мо
Е. Мо
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