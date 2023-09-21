Карен Хачанов – о своей травме: после матча с Джоковичем на «Ролан Гаррос» не мог ходить

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов рассказал о травме, из-за которой пропустил часть сезона между «Ролан Гаррос» и US Open. По словам россиянина, у него были стрессовые переломы крестца и лобковой кости.

«Сухожилия, все соединительные ткани, сама кость подверглись стрессовому перелому. Всё взаимосвязано. Это всё началось в Австралии. Я продолжал стараться, но наступил момент, когда я буквально не мог ходить. Это произошло после матча с Джоковичем на «Ролан Гаррос». При этом я ещё мог продолжать [выступать], но то, что я испытывал боль при ходьбе, стало очевидным «звоночком». Тогда-то мне и пришлось остановиться», — приводит слова Хачанова Punto de Break.