Карен Хачанов высказался о предстоящем старте на турнире в Чжухае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов поделился настроем на турнир ATP-250 в Чжухае (Китай), где посеян под первым номером. На старте соревнований он сразится с австралийцем Алексом Болтом (Q).

«Я очень взволнован. С нетерпением жду возможности снова участвовать в соревнованиях, в то же время мне нужно поддерживать своё тело в форме, чтобы при движениях не чувствовать боли, чтобы я мог тренироваться на все 100%.

То, что до сих пор всё было хорошо, — хороший знак. Мне необходимо немного времени, чтобы обрести форму, которая у меня была до травмы. Я не знаю, сколько точно это займёт времени, но в то же время я уже делал подобное раньше, поэтому думаю: «Почему бы не повторить?»», — приводит слова Хачанова Punto de Break.