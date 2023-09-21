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Видео: Макдональд после победы в Чжухае на спине донёс травмированного соперника до скамьи

Видео: Макдональд после победы в Чжухае на спине донёс травмированного соперника до скамьи
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Ярчайший момент проявления фейр-плей произошёл по ходу матча первого круга на турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай), в котором 39-я ракетка мира, американец Маккензи Макдональд встречался с представителем Китая Цзюнчэнем Шаном (158-я ракетка мира).

По ходу матча Шан испытывал физические проблемы (его беспокоили судороги) и вызывал на корт физиотерапевта. Сразу после финального и победного для себя розыгрыша Макдональд подбежал к сопернику и донёс его до скамейки с вещами.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Макдональд обыграл Шана со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3. В следующем раунде Маккензи сразится с представителем Бельгии Киммером Коппеянсом (186-я ракетка мира).

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