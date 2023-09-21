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Джокович: букмекеры зарабатывают на теннисе сотни миллионов $, а ATP не говорит о проблеме

Джокович: букмекеры зарабатывают на теннисе сотни миллионов $, а ATP не говорит о проблеме
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз критически высказался о работе руководства ATP.

«Ставки легализованы. Они работают, букмекерские конторы зарабатывают на теннисе сотни миллионов долларов, а, возможно, и миллиарды. Это очень серьёзная тема. Многие заинтересованные стороны в теннисном сообществе извлекают из этого выгоду. А игроки получают какие-то крошки или вообще ничего. Будучи в совете игроков ATP почти десять лет, я знаю, что эта тема часто затрагивалась в обсуждениях, это честно, верно? Мол, мы должны бороться за то, чтобы наш спорт оставался чистым.

Мы должны убедиться, что игроки не жульничают и не делают ставок, не ставят под угрозу турниры и так далее. Конечно, я поддерживаю это, но в то же время это своего рода психологическая игра. ATP делает на этом акцент и на самом деле не говорит о главной проблеме, о который мы, игроки, должны быть уведомлены», — приводит слова Джоковича The Tennis Later со ссылкой на видео от PTPA (Ассоциации профессиональных теннисистов, основанной Новаком и Вашеком Поспишилом).

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