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«Небольшой обзор лета». Каролина Возняцки опубликовала милые фото с мужем и детьми

«Небольшой обзор лета». Каролина Возняцки опубликовала милые фото с мужем и детьми
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала в социальных сетях трогательные семейные снимки. На них она позирует вместе с мужем, бывшим баскетболистом НБА Дэвидом Ли, дочкой Оливией и сыном Джеймсом.

«Небольшой обзор лета», — подписала фото Возняцки, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде).

Напомним, 29 июня, завершившая карьеру в 2020 году Возняцки решила вернуться в спорт. Она выступила на нескольких турнирах WTA, а также дошла до 1/8 финала US Open – 2023.

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