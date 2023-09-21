«Небольшой обзор лета». Каролина Возняцки опубликовала милые фото с мужем и детьми

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала в социальных сетях трогательные семейные снимки. На них она позирует вместе с мужем, бывшим баскетболистом НБА Дэвидом Ли, дочкой Оливией и сыном Джеймсом.
«Небольшой обзор лета», — подписала фото Возняцки, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Каролины Возняцки
Фото: из личного архива Каролины Возняцки
Фото: из личного архива Каролины Возняцки
Фото: из личного архива Каролины Возняцки
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде).
Напомним, 29 июня, завершившая карьеру в 2020 году Возняцки решила вернуться в спорт. Она выступила на нескольких турнирах WTA, а также дошла до 1/8 финала US Open – 2023.
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