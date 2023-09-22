Мария Шарапова показала архивное фото с Билли Джин Кинг в честь 50-летия «Битвы полов»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях архивное фото с легендарной Билли Джин Кинг в честь 50-летнего юбилея «Битвы полов».
Напомним, 20 сентября 1973 года в Хьюстоне 29-летняя Кинг выиграла у 55-летнего Бобби Риггса со счётом 6:4 6:3 6:3. На стадионе собралось 30 492 человека, ещё 90 миллионов смотрели матч по телевидению. Считается, что данный кейс сыграл важную роль в прогрессе WTA-тура в частности и в борьбе за женское равноправие в целом.
«50 лет с матча «Битвы полов». Вот что я называю влиянием. Кстати, о влиянии. Ранее этим летом. Момент из разряда «ущипните меня». Я была с двумя необыкновенными женщинами в нашем любимом месте, где подают пасту. Вечер глубокого, содержательного и честного разговора», — подписала фото Шарапова.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Также на фото присутствует известная пакистанская правозащитница Малала.
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