Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вернуть золото домой». Саккари выбрала бы победу на Олимпиаде, а не выигранный «Шлем»

«Вернуть золото домой». Саккари выбрала бы победу на Олимпиаде, а не выигранный «Шлем»
Комментарии

Греческая теннисистка Мария Саккари, девятая ракетка мира, рассказала, что она хотела бы выиграть больше — Олимпийские игры или турнир «Большого шлема».

«Я родом из Греции, а первые Олимпийские игры прошли в Греции, поэтому золотая медаль стала бы для меня очень значимым достижением. Это было бы необычно — в некотором роде вернуть золото домой. Было бы замечательно сделать это не только в одиночке, но и в миксте со Стефаносом Циципасом. В любом случае было бы великолепно», — цитирует теннисистку издание Tennis Up To Date.

Напомним, сейчас у Марии Саккари есть только одна победа на турнирах WTA — в Рабате в 2019 году. Сегодня, 22 сентября, теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

Материалы по теме
Крах россиянок в Мексике! Кудерметову разгромила Азаренко, Александрову — 111-я ракетка
Крах россиянок в Мексике! Кудерметову разгромила Азаренко, Александрову — 111-я ракетка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android