«Вернуть золото домой». Саккари выбрала бы победу на Олимпиаде, а не выигранный «Шлем»

Греческая теннисистка Мария Саккари, девятая ракетка мира, рассказала, что она хотела бы выиграть больше — Олимпийские игры или турнир «Большого шлема».

«Я родом из Греции, а первые Олимпийские игры прошли в Греции, поэтому золотая медаль стала бы для меня очень значимым достижением. Это было бы необычно — в некотором роде вернуть золото домой. Было бы замечательно сделать это не только в одиночке, но и в миксте со Стефаносом Циципасом. В любом случае было бы великолепно», — цитирует теннисистку издание Tennis Up To Date.

Напомним, сейчас у Марии Саккари есть только одна победа на турнирах WTA — в Рабате в 2019 году. Сегодня, 22 сентября, теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).