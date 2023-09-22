Рублёв сыграет в паре с Фисом за команду Европы в первый день Кубка Лэйвера

Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет в парном разряде в дуэте с французом Артюром Фисом за команду Европы в первый день Кубка Лэйвера. Соперниками спортсменов станут американцы Фрэнсис Тиафо и Томми Пол, представляющие команду мира. Встреча запланирована четвёртым, финальным запуском и начнётся около 7:00 по московскому времени в субботу, 23 сентября.

Артюр Фис также сыграет в одиночном разряде в стартовом матче турнира: он встретится с американцем Беном Шелтоном. Затем на корт выйдут испанец Алехандро Давидович-Фокина и аргентинец Франсиско Серундоло, а после свою встречу проведут француз Гаэль Монфис и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Кубок Лэйвера — 2023. Первый игровой день

Дневная сессия. Около 23:00 по московскому времени

Артюр Фис (Команда Европы) — Бен Шелтон (Команда мира)

Алехандро Давидович-Фокина (Команда Европы) — Франсиско Серундоло (Команда мира)

Вечерняя сессия. Около 5:00 по московскому времени

Гаэль Монфис (Команда Европы) — Феликс Оже-Альяссим (Команда мира)

Андрей Рублёв/Артюр Фис (Команда Европы) — Фрэнсис Тиафо/Томми Пол (Команда мира)