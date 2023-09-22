Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок после допинговой дисквалификации

Румынская теннисистка Симона Халеп, бывшая первая ракетка мира, подала в суд на компанию-производителя биодобавок, которые она принимала, после своей дисквалификации по допинговому делу. В сентябре спортсменку отстранили из-за употребления допинга — роксадустата, обнаруженного в БАДах, — на четыре года.

«Мы подали в суд на канадскую компанию примерно месяц назад. Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», — приводит слова адвоката спортсменки Богдана Стоицы румынское издание Digi Sport.

По данным СМИ, речь идёт о компенсации вреда в размере более $ 10 млн. Издание отмечает, что только по спонсорским контрактам до допингового скандала Симона Халеп получала до $ 4 млн в год.