Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок после допинговой дисквалификации
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Румынская теннисистка Симона Халеп, бывшая первая ракетка мира, подала в суд на компанию-производителя биодобавок, которые она принимала, после своей дисквалификации по допинговому делу. В сентябре спортсменку отстранили из-за употребления допинга — роксадустата, обнаруженного в БАДах, — на четыре года.
«Мы подали в суд на канадскую компанию примерно месяц назад. Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», — приводит слова адвоката спортсменки Богдана Стоицы румынское издание Digi Sport.
По данным СМИ, речь идёт о компенсации вреда в размере более $ 10 млн. Издание отмечает, что только по спонсорским контрактам до допингового скандала Симона Халеп получала до $ 4 млн в год.
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