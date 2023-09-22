Видео: Даниил Медведев начал подготовку к серии турниров в Китае

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев начал подготовку к азиатской серии турниров. Это следует из свежего ролика, на котором запечатлено, как россиянин вместе с личным тренером Жилем Сервара тренируется на корте.

Отметим, что после US Open Медведев вместе с семьёй отдыхал в Турции.

Ранее Медведев снялся с выставочного турнира серии UTS, а также с турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай) из-за накопившейся усталости. Он начнёт заключительную часть сезона с турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), который пройдёт с 28 сентября по 4 октября.

На прошедшем US Open — 2023 Медведев (3) дошёл до финала, обыграв по пути чемпиона 2022 года, испанца Карлоса Алькараса (1). В финале же Даниилу не удалось одолеть на тот момент 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича (2). Россиянин проиграл титулованному сопернику со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.