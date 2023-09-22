Роджер Федерер жалеет, что не успел сыграть с Алькарасом, Руне и Синнером

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мыслями о современном теннисе.
«Конечно, в теннисе, как и всегда, много всего происходит. Рекорды всегда будут падать. И истории всегда переписываются. Например, US Open ознаменовался великолепным рекордом Новака Джоковича.
Конечно же, я был очень рад победе Кори Гауфф. Знаю её с пяти лет, когда она была ещё совсем маленькой. Также у нас появилась новая первая ракетка мира, а Алькарас выиграл Уимблдон. Действительно, очевиден приход нового поколения. Мне немного жаль, что в последние пару лет я не смог сыграть с некоторыми из них – Руне, Синнер, Алькарас.
Думаю, всё, что происходит, это здорово. Я до сих пор очень и очень внимательно слежу за этим. Новые игроки – очень яркие индивидуальности, и уровень тенниса по-прежнему держится высоко, мне приятно это отмечать», — приводит слова Федерера Eurosport.
- 22 сентября 2023
-
20:57
-
20:51
-
20:40
-
20:09
-
19:20
-
18:48
-
18:12
-
17:49
-
17:19
-
16:21
-
15:57
-
14:36
-
13:56
-
12:37
-
11:22
-
11:15
-
03:00
-
00:27
-
00:01
- 21 сентября 2023
-
23:10
-
21:45
-
20:56
-
20:30
-
20:11
-
19:31
-
19:16
-
18:48
-
18:26
-
17:59
-
17:37
-
14:33
-
13:42
-
11:59
-
11:20
-
10:50