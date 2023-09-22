Карен Хачанов прокомментировал первую победу после паузы из-за травмы

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал первую с июня победу в ATP-туре.

Напомним, в стартовом для себя матче на турнире ATP-250 в Чжухае (Китай) Хачанов (1) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 323-ю ракетку мира австралийца Алекса Болта. Эта победа стала для него первой с июня. Он пропустил часть сезона между «Ролан Гаррос» и US Open из-за стрессового перелома.

«Да, я играл на Открытом чемпионате США, но это был для меня совсем другой турнир, так как я только восстановился после «Ролан Гаррос». Для меня важнее было войти в ритм и просто проводить матчи. Сейчас я чувствую себя лучше, чем три недели назад на US Open. Я пытался найти ритм и форму, для этого важно участвовать в матчах и быть в них конкурентоспособным», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.