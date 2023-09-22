«Он сильный и интересный». Корда считает, что дети должны брать пример с Бена Шелтона

33-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда высоко оценил выступление 20-летнего соотечественника Бена Шелтона на прошедшем US Open – 2023. Напомним, Бен дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

«Я думаю, что Бен проделал отличную работу на US Open. Он просто показал миру, на что способен и что может сделать в ближайшем будущем. У него отличная игра. Он сильный, интересный, любит общаться с фанатами. Думаю, он является отличным образцом для подражания детям младшего возраста, учитывая его манеру игры. Это восхитительно! Это определённо подталкивает всех нас работать ещё больше. Его выступление демонстрирует, что такие молодые люди могут выступать на высоком уровне», — сказал Корда пресс-службе ATP.