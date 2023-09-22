Стала известна первая четвёрка теннисисток, квалифицировавшихся на Итоговый турнир WTA
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Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена теннисисток, которые заранее отобрались на Итоговый турнир WTA, который пройдёт с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).
В число участниц вошли:
Арина Соболенко (Беларусь);
Ига Свёнтек (Польша);
Кори Гауфф (США);
Елена Рыбакина (Казахстан).
Имена ещё четырёх теннисисток, пробившихся на Итоговый чемпионат, определятся позднее, по итогам чемпионской гонки.
Из интересных фактов стоит отметить, что Соболенко квалифицировалась на Итоговый третий сезон подряд, а Рыбакина станет первой теннисисткой из Казахстана, которая примет участие в Итоговом турнире WTA. Также новоиспечённая чемпионка US Open Гауфф отобралась на турнир в Канкуне как в одиночный, так и в парный разряды.
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