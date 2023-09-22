«Вперёд в Азию». Карлос Алькарас опубликовал фото с первых тренировок после US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях пост о своей подготовке к возвращению в тур.
Алькарас не принимал участия в турнирах ATP с полуфинала US Open – 2023, где в четырёх сетах проиграл третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
«Вернулся к тренировкам. Вперёд к туру в Азии! Вот и опять! Я позволил себе несколько дней отдыха после долгих недель с матчами. Оглядываясь назад, вспоминаю US Open – один из моих любимых турниров с невероятной атмосферой! Уже не могу дождаться возвращения туда в следующем году. Теперь пришло время сосредоточиться на азиатских гонках», — написал Алькарас в своих социальных сетях.
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