«Вперёд в Азию». Карлос Алькарас опубликовал фото с первых тренировок после US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях пост о своей подготовке к возвращению в тур.

Алькарас не принимал участия в турнирах ATP с полуфинала US Open – 2023, где в четырёх сетах проиграл третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

«Вернулся к тренировкам. Вперёд к туру в Азии! Вот и опять! Я позволил себе несколько дней отдыха после долгих недель с матчами. Оглядываясь назад, вспоминаю US Open – один из моих любимых турниров с невероятной атмосферой! Уже не могу дождаться возвращения туда в следующем году. Теперь пришло время сосредоточиться на азиатских гонках», — написал Алькарас в своих социальных сетях.