Бен Шелтон принёс сборной мира первое очко на Кубке Лэйвера — 2023
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Полуфиналист US Open – 2023, 19-я ракетка мира, 20-летний американский теннисист Бен Шелтон выиграл матч открытия на Кубке Лэйвера – 2023. Для юного американца это дебютное выступление на КЛ.
В стартовом матче Шелтон, представляющий действующих чемпионов — сборную мира, со счётом 7:6 (7:4), 6:1 обыграл 44-ю ракетку мира француза Артюра Фиса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 19 минут. Бен семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Фиса пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Напомним, согласно регламенту соревнований, в первый день каждая победа стоит одно очко, во второй день – два, в третий – три.
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