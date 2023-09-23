Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серундоло упрочил преимущество сборной мира на Кубке Лэйвера

Серундоло упрочил преимущество сборной мира на Кубке Лэйвера
Комментарии

На стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) прошла вторая игра в рамках матча между сборными Европы и мира на Кубке Лэйвера-2023. Аргентинец Франсиско Серундоло победил испанца Алехандро Давидовича-Фокина — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Серундоло по ходу матча сделал четыре эйса и реализовал шесть из 13 брейк-пойнтов. Его соперник один раз подал на вылет и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Оба теннисиста не допускали двойных ошибок. Серундоло всего выиграл 74 очка за матч, а Давидович-Фокина — 60.

После этой победы сборная мира ведёт в счёте 2:0. Всего в рамках матча запланированы шесть одиночных поединков и три парных. В 5:00 мск начнётся следующая встреча между французом Гаэлем Монфисом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Кубок Лэйвера. Финал
23 сентября 2023, суббота. 01:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android