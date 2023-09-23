Серундоло упрочил преимущество сборной мира на Кубке Лэйвера

На стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) прошла вторая игра в рамках матча между сборными Европы и мира на Кубке Лэйвера-2023. Аргентинец Франсиско Серундоло победил испанца Алехандро Давидовича-Фокина — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Серундоло по ходу матча сделал четыре эйса и реализовал шесть из 13 брейк-пойнтов. Его соперник один раз подал на вылет и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Оба теннисиста не допускали двойных ошибок. Серундоло всего выиграл 74 очка за матч, а Давидович-Фокина — 60.
После этой победы сборная мира ведёт в счёте 2:0. Всего в рамках матча запланированы шесть одиночных поединков и три парных. В 5:00 мск начнётся следующая встреча между французом Гаэлем Монфисом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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