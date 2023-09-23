Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв и Фис уступили американской паре на Кубке Лэйвера

Рублёв и Фис уступили американской паре на Кубке Лэйвера
Комментарии

На стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) прошла третья игра в рамках матча между сборными Европы и мира на Кубке Лэйвера — 2023. Пара американцев Фрэнсис Тиафо и Томми Пол оказалась сильнее россиянина Андрея Рублёва и француза Артюра Фиса.

Тиафо и Пол победили со счётом 6:3, 4:6, 10:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 32 минуты. За это время американцы совершили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки реализовали три из возьми заработанных брейк-пойнтов (38%). В свою очередь, Рублёв и Фис исполнили три эйса, сделали четыре двойные ошибки и реализовали 2 из 10 брейк-пойнтов (20%).

После этой победы сборная мира увеличила разницу в счёте — 4:0. Всего в рамках матча запланированы шесть одиночных поединков и три парных.

Кубок Лэйвера. Финал
23 сентября 2023, суббота. 07:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Рублёв А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 6
6 		4 1 10
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Томми Пол
США
Томми Пол
Ф. Тиафо Т. Пол
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android