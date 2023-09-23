Рублёв и Фис уступили американской паре на Кубке Лэйвера

На стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) прошла третья игра в рамках матча между сборными Европы и мира на Кубке Лэйвера — 2023. Пара американцев Фрэнсис Тиафо и Томми Пол оказалась сильнее россиянина Андрея Рублёва и француза Артюра Фиса.
Тиафо и Пол победили со счётом 6:3, 4:6, 10:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 32 минуты. За это время американцы совершили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки реализовали три из возьми заработанных брейк-пойнтов (38%). В свою очередь, Рублёв и Фис исполнили три эйса, сделали четыре двойные ошибки и реализовали 2 из 10 брейк-пойнтов (20%).
После этой победы сборная мира увеличила разницу в счёте — 4:0. Всего в рамках матча запланированы шесть одиночных поединков и три парных.
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